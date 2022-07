Assassinat d'Yvan Colonna : Matignon annonce des "procédures disciplinaires" contre deux agents de la prison d'Arles

La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé jeudi 28 juillet "le déclenchement de procédures disciplinaires" à l'encontre de deux agents de la prison d'Arles (Bouches-du-Rhône), après la remise d'un rapport sur l'assassinat d'Yvan Colonna le 2 mars dernier. Ce rapport conclut à des "manquements" de leur part.

Matignon a ajouté dans un communiqué que la Première ministre a "décidé de suivre l'intégralité des recommandations" du rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ), saisie après la violente agression par un codétenu radicalisé de l'indépendantiste corse. Ce dernier purgeait une peine de réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, en février 1998.

"Défaut de vigilance active"

Elisabeth Borne demandera également au ministre de la Justice "une mission d'inspection sur l'évaluation des quartiers d'évaluation et de prise en charge de la radicalisation" (QER), un dispositif déployé il y a cinq ans et dont "il apparaît nécessaire de dresser un bilan".

Selon le communiqué de Matignon, la mission d'inspection conclut à un "défaut de vigilance active" pour l'un des agents et à "une gestion inappropriée tant de la vidéosurveillance que de l'orientation en quartier d'évaluation de la radicalisation" pour l'autre.

Les avocats d'Yvan Colonna veulent consulter le rapport

Le rapport de l'IGJ sera rendu public mais anonymisé, a précisé Elisabeth Borne, jeudi. Le rapport "arrive entre les mains du gouvernement, et nous n'avons pas la moindre idée de ce que le gouvernement va en faire. C'est anormal. Dans une démocratie digne de ce nom, ce rapport serait publié, et on pourrait le consulter", a fustigé Me Sylvain Comier, avocat d'Yvan Colonna, auprès de France 3 Corse.

Les conseils du militant indépendantiste corse ont "sollicité des juges d'instruction qu'ils se fassent remettre le rapport, mais également le pré-rapport qui devait être rendu public, lui aussi, mais qui ne l'a pas été. Nous aurons ainsi accès à ces documents qui pourront éclairer l'instruction en cours", explique Me Cormier.