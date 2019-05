"Tontons flingueurs", "beurre en branche", Cahuzac... Les six moments les plus surprenants du procès Balkany

"Vous n'allez pas être déçus." En arrivant au palais de justice de Paris pour le troisième jour de son procès, mercredi 15 mai, Patrick Balkany avait annoncé la couleur. Fidèle à sa réputation, le maire de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), jugé depuis lundi avec son épouse pour fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et corruption active, a multiplié les déclarations fracassantes et fantasques.

Florilège, non exhaustif, des moments les plus improbables de cette première semaine d'audience, rapportés par les journalistes sur place.

Au troisième jour du procès, les journalistes présents dans la salle ont eu la surprise de découvrir que la sonnerie de portable de Patrick Balkany n'était autre que celle du film de gangsters Les Tontons flingueurs.

Devant les juges, Patrick Balkany a protesté et clamé son innocence, sans avoir peur d'en faire trop. "J'ai horreur de la corruption", a-t-il lancé alors qu'il est précisément poursuivi pour ce délit. Cette sortie a "déclenché quelques murmures dans la salle", selon l'AFP.

Hospitalisée après sa tentative de suicide, Isabelle Balkany ne rate pas une miette du procès, comme l'a rapporté un journaliste de 20 Minutes sur Twitter.

#Balkany : // Ce moment vertigineux où tu découvres qu'Isabelle Balkany suit le procès via ton compte Twitter... //

Au cours du procès, l'ancien député a fait un jeu de mots sur un célèbre fraudeur fiscal, l'ancien ministre Jérôme Cahuzac. Alors que le président lui rappelait avec malice qu'il avait interrogé ce dernier à l'Assemblée sur des questions de fraude fiscale, Patrick Balkany a lancé une blague un peu... tirée par les cheveux.

Puis Me Dupond-Moretti demande à P. #Balkany pourquoi il a posé une question à Cahuzac sur la fraude fiscale quand il était ministre. "On savait tous qu'il fraudait (...) il implantait des cheveux aux chauves, on connaissait tous des chauves. Chauve qui peut!", dit-il hilare