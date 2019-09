L'incarcération de Patrick Balkany divise l'opinion

Un samedi matin presque ordinaire pour Isabelle Balkany. Au lendemain de l'incarcération de son mari Patrick Balkany pour fraude fiscale, elle s’est rendue dans les rues de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) pour venir à la rencontre des habitants. La question de son jugement et celui du maire était sur toutes les lèvres. "Je suis choqué de cette décision brutale", affirme un passant venu écrire un mot de soutien sur le livre blanc déposé sur les marches de l'hôtel de ville. D'autres personnes interrogées estiment qu'il est logique de voir cet élu en prison.

La classe politique divisée

Si la population de Levallois-Perret ne parvient pas à se mettre d'accord sur le cas Patrick Balkany, la situation est similaire du côté de la classe politique. "C'est un ami d'enfance et ça m'a fait de la peine pour lui, ça m'a fait de la peine pour elle et j'espère qu'ils vont tenir le coup", a déclaré Nicolas Sarkozy. François Bayrou estime pour sa part que "tous les responsables publics devraient avoir en tête l'idée que pour une démocratie, la justice c'est absolument vital et absolument central".