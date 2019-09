"Tenez le coup, ça va aller" : Isabelle Balkany soutenue par ses administrés à Levallois-Perret

Au lendemain de l'incarcération de Patrick Balkany, de nombreux Levalloisiens apportent leur soutien au maire et à son épouse, Isabelle Balkany, venue afficher sa combativité au marché de Levallois-Perret.

À peine arrivée sur la place de l'Hôtel de Ville de Levallois-Perret ce samedi 14 septembre, Isabelle Balkany est assaillie par ses administrées devant les micros et caméras des journalistes, au milieu des allées du marché. "Tenez le coup, ça va aller", "on ne voit pas Levallois sans vous" : entre deux bises, la première adjointe à la mairie de Levallois-Perret reçoit des dizaines de soutiens. "Ma présence à la mairie c'est pour dire que je fais ce que j'ai toujours fait. La semaine dernière, j'étais là et la semaine prochaine je serai là", lance-t-elle.

"On ne pas s'en passer !"

La différence c’est que Patrick Balkany, lui, n’est plus là, incarcéré la veille après sa condamnation à quatre ans de prison pour fraude fiscale. Mais son épouse, devenue maire par intérim, a pu avoir une brève conversation téléphonique avec son mari incarcéré. "C'est surtout moi qui lui ai dit,'Chéri, est-ce que tu as mal ? Est-ce que tu vas pas trop mal ? Les médicaments ?' Et il m'a répondu 'Non non, le médecin est venu et il était tout à fait charmant et évidemment, compte tenu de mon état, il m'a immédiatement donné mes médicaments'," rapporte Isabelle Balkany tandis que son mari vient de passer sa première nuit à la prison de la Santé.

Une incarcération qui révolte certains Levalloisiens. "On ne peut pas s'en passer", lance un habitant, visiblement ému.

Il n'a pas volé, il n'a pas tué, on l'a traité comme un assassinun habitant de Levallois-Perretfranceinfo

"Il y en a pas beaucoup des villes comme ca," s'emporte ce Levalloisien. Isabelle Balkany tente de le consoler : "Tu ne pleures pas, on ne pleure pas à Levallois", répond la maire par intérim. A ses côtés, une autre administrée s'agace : "C'est de la jalousie".

Des messages de soutien aux époux Balkany devant l'Hôtel de Ville de Levallois-Perret le 14 septembre 2019. (JEROME JADOT / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

" C'est peut-être un très bon maire mais c'est un escroc"

Patrick Balkany qui reste selon son épouse "positif et droit dans ses bottes", est donc, malgré sa condamnation, toujours appuyé par certains Levalloisiens. Au milieu de ces partisans des Balkany, Vincent, cadre commercial, apparaît un peu seul. "C'est peut-être un très bon maire mais c'est un escroc donc c'est mérité", lance Vincent, désabusé.

Vous feriez les mêmes bêtises, vous seriez en prison depuis longtemps.Vincent, habitant de Levallois-Perretfranceinfo

Arnaud De Courson, l'opposant divers droite historique à Patrick Balkany est lui aussi venu serrer quelques mains sur le marché. S'il se montre plus critique sur la nécessité de l’emprisonnement, le conseiller municipal est vent debout contre l’idée d’une nouvelle candidature du maire sortant, confirmée vendredi par Isabelle Balkany. "C'est indécent que quelqu'un qui a une peine de 10 ans d'inéligibilité puisse faire croire aux Levalloisiens qu'il peut être le maire de Levallois. L'appel ça sera entre 4 et 12 mois, aller aux élections dans 6 mois, pour ne plus être maire 6 mois après? Je pense que c'est mentir aux Levalloisiens de dire qu'il peut être maire de Levallois. "

Une page du Livre d'or ouvert à la mairie de Levallois-Perret, le 14 septembre 2019 (JEROME JADOT / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

"Je revoterai pour lui, en dépit de sa condamnation"

Mais ces arguments ont toutefois du mal à porter. Laeticia vient de remplir le livre d'or mis en place en mairie pour soutenir Patrick Balkany "J'ai marqué 'Avec tout notre soutien, bon courage'", détaille Laeticia qui confie "Je revoterai pour lui, en dépit de sa condamnation. La on était plus sur quelque chose de privé." Et en cas de condamnation pour corruption ? "C'est une autre affaire...", soupire la jeune femme.

Le jugement pour ce volet corruption sera rendu le 18 octobre prochain. Patrick Balkany risque 7 ans prison si le tribunal suit les réquisitions du Parquet national financier. L'édile qui risque aussi de perdre une partie de son crédit électoral.