Les enfants des époux Balkany font appel de la saisie du moulin de Giverny

Le tribunal correctionnel de Paris a ordonné le 18 octobre dernier, la saisie de biens et avoirs du couple Balkany dont le moulin de Giverny.

Les enfants de Patrick et Isabelle Balkany font appel de la saisie du moulin de Cossy, à Giverny dans l'Eure, où résident les Balkany en Normandie, selon les informations de France Inter.

Le tribunal correctionnel de Paris a ordonné le 18 octobre dernier la saisie de biens et avoirs du couple Balkany, dont le moulin de Giverny, en plus de leur condamnation à cinq ans pour Patrick Balkany, et quatre ans pour Isabelle Balkany de prison pour blanchiment aggravé de fraude fiscale.

Condamnés pour avoir sous-évalué la valeur du moulin

Le 13 septembre dernier, Patrick Balkany avait déjà été condamné à quatre ans de prison ferme pour fraude fiscale, et son épouse à trois ans de prison ferme. Le couple avait notamment été condamné pour avoir sous-évalué la valeur du moulin de Giverny, ce dont ils se défendent. Patrick Balkany est incarcéré depuis ce 13 septembre.

La cour d'appel de Paris a accepté lundi une première demande de mise en liberté. Mais il sortira de prison uniquement si sa deuxième demande de mise en liberté, dans le volet blanchiment, est acceptée.