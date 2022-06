Accusations visant Damien Abad : Elisabeth Borne invite les femmes à "aller porter plainte"

"Je ne suis pas un juge et les enquêtes ne se font pas avec des témoignages anonymes", a estimé la Première ministre, mercredi, en campagne dans le Calvados.

Elle refuse de se "prononcer sur la base de témoignages anonymes". La Première ministre, Elisabeth Borne, a appelé, mercredi 15 juin, les femmes accusant Damien Abad de violences sexuelles à saisir la justice. "Je dis vraiment aux femmes, en tant que Première ministre et en tant que femme, que je les invite à déposer plainte, parce que c'est important que la justice puisse dire les faits", a-t-elle répondu à une femme qui l'interpellait sur le marché de Villers-Bocage, dans la 6e circonscription du Calvados, où elle fait campagne pour les législatives.

Le ministre des Solidarités, Damien Abad, déjà mis en cause pour violences sexuelles, est visé par de nouvelles accusations de la part d'une femme qui dit avoir subi une tentative de viol en 2010. "Je ne suis pas un juge et les enquêtes ne se font pas avec des témoignages anonymes, a poursuivi Elisabeth Borne. Tout est fait pour (...) accueillir au mieux les femmes pour qu'elles puissent déposer plainte et que la justice puisse établir des faits."