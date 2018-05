VIDEO. Transgenres et mariés… Le message fort de Jake Graf et d’Hannah Winterbourne

Jake Graf est né assigné fille. Hannah Winterbourne est née assignée garçon. Il est acteur, elle est la plus haute gradée transgenre de l’armée britannique.

"Ça a été comme une renaissance"

C’est seulement en 2015, qu’Hannah révèle au grand jour sa décision de devenir une femme alors qu'elle est encore en service actif dans l'Armée de terre. De son côté, Jake Graf sait depuis sa petite enfance qu’il veut être une fille. "Enfant, je me sentais vraiment comme une bête curieuse", témoigne-t-il.

En 2015, Jake découvre le parcours d'Hannah et l'ajoute sur Facebook. Quelques semaines plus tard, ils se rencontrent pour la première fois. "C’était mon premier rendez-vous tout court", se rappelle Hannah. "Notre premier rendez-vous a duré 11 heures. Si vous en voulez plus, c’est un bon signe", ajoute Jake. Deux ans plus tard, il demande Hannah en mariage, à New York. "Je ne me suis jamais vraiment autorisée à croire qu’il était possible pour moi de me marier", raconte la jeune femme.

“C’est possible d’être transgenre et heureux"

Derrière leur histoire, Jake et Hannah ont un objectif. "Nous voulions montrer une histoire positive. Il y a tellement d’histoires de personnes transgenres qui étaient très, très négatives", regrette Hannah. "Nous voulions montrer au monde que c’est possible d’être transgenre et heureux", ajoute-t-elle.

Leur message ? "Vous n’êtes pas seuls ici-bas", estime Jake. "Si vous êtes au fond du gouffre, les choses finissent par s’arranger", poursuit son épouse.