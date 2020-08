Événement : « Visa pour l’Image », du 29 août au 13 septembre à Perpignan

Expositions, projections, rencontres… Visa pour l’Image propose un retour en images sur l’information du monde à travers des moments marquants de cette année et des précédentes, à l’occasion de la 32e édition du festival.

Pendant 15 jours à Perpignan, Visa pour l’Image propose une sélection des meilleurs sujets photos journalistiques venus du monde entier. Ce festival est aussi l’occasion de récompenser les plus beaux clichés à travers différentes remises de prix. Exceptionnellement cette année, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l’équipe de Visa pour l’Image s’adapte aux réglementations en vigueur de distanciation sociale et de circulation des publics. Il sera aussi possible de visiter virtuellement la majorité des expositions sur le site internet de Visa pour l’Image.

5ème édition du « Visa d’or de l’Information numérique franceinfo »

La cinquième édition du Visa d’or de l’Information numérique franceinfo est organisée par Visa pour l’Image - Perpignan avec le soutien de France Médias Monde, France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l'audiovisuel (INA), médias audiovisuels de service public. Réalité virtuelle, interactivité, vidéo éditorialisée et postée sur les réseaux sociaux… Face au flux permanent de l’information, le Visa d’or de l’Information numérique franceinfo récompense un projet, un contenu, une création proposant une mise en perspective de l’information. Il est doté de 8 000 euros.



En raison de la situation sanitaire exceptionnelle, la remise du prix se fera cette année de manière virtuelle et sera postée sur le site de Visa pour l’image.

L’environnement à la Une de l’édition 2020

Cette année, la thématique environnementale sera majoritairement présente dans les expositions. Réchauffement et changement climatique (Ian Willms), déchets plastiques (James Whitlow Delano), la pollution (Elena Chernyshova) ou déforestation de l’Amazonie (Victor Moriyama). On retrouve également en images, les mouvements contestataires à Hong Kong (Anthony Wallace et Nicole Tung) et l’épidémie de la Covid-19 à travers une exposition hommage aux héros et victimes de la ville de New-York (Peter Turnley). (liste non exhaustive)

Visa pour l'image 2020 (JAMES WHITLOW DELANO)

Les projections

Les projections de Visa pour l’Image retracent les événements les plus marquants entre septembre 2019 et août 2020. Contestations, rébellions et désobéissance civile (Chili, Équateur, Colombie, Bolivie, Irak, Liban, Égypte, Hong Kong, Europe...), pandémie de Covid-19 dans le monde, pollution et surexploitation des mers et conséquences des changements climatiques (liste non exhaustive). Elles seront aussi disponibles cette année sur le site de Visa pour l’image du 31 août au 5 septembre.

Visa pour l'image 2020 (PETER TURNLEY)

Un second rendez-vous à La Villette à Paris

Un écran géant projettera dans la Grande Halle, une sélection de reportages au cours de deux séances de projection, les samedi 19 septembre à 20h et dimanche 20 septembre 2020 à 16h présentées par Jean-François Leroy et Pauline Cazaubon. (séances identiques et gratuites dans la limite des places disponibles).

