Évènement : "Europe 2050", la conférence sur l'avenir de l'Europe, le 9 mai à la Maison de la Radio et de la Musique

EuropaNova, franceinfo et L’Express organisent le 9 mai prochain, jour de la fête de l’Europe, une grande conférence sur l’avenir de l’Europe, intitulée "Europe 2050". L’événement aura lieu au Studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique à partir de 13h.

Des propositions concrètes

Cette conférence doit permettre de faire émerger des propositions concrètes et des engagements forts au sein de toutes les tables rondes de la journée. La composition des différents panels a été pensée ainsi, en incluant des personnalités influentes, forces de propositions. À l’issue de la conférence, un rapport sera produit, visant à alimenter cette grande réflexion.

Un contexte aux enjeux multiples

La Conférence EuropaNova de cette année va se dérouler dans un contexte très particulier. Durant le semestre de la Présidence française du Conseil de l’UE, dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe, et face à la guerre qui sévit sur notre continent, l’Union européenne est à un carrefour aux enjeux multiples : défis environnementaux, démocratie et respect des droits fondamentaux, État de droit, place de l’UE dans le monde, souveraineté européenne (numérique, agricole, énergétique) et autonomie stratégique.

Un événement gratuit et ouvert à tous

Cet événement gratuit et ouvert au grand public sera l’occasion de réunir des intervenants de haut niveau d’horizons différents (universitaires, scientifiques, responsables politiques, philosophes, artistes, etc.), dans la tradition de la Conférence EuropaNova depuis ses débuts.

Retrouvez toutes les informations sur la programmation sur le site internet d'Europanova.

Les inscriptions

Rendez-vous sur la page de la billetterie pour vous inscrire à la conférence.

Infos pratiques : 13h00 – 20h30

Ouverture des portes à 12h30.

Accès : 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paris. Métro : ligne 6, arrêt Passy ; ligne 9, arrêt La Muette. RER : ligne C, arrêt Avenue du Président Kennedy Maison de Radio France