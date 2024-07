Incendie criminel à Nice : une personne interpellée et placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête, annonce le parquet

Une personne a été interpellée et placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel qui a fait sept morts à Nice, a annoncé le procureur de la ville vendredi 19 juillet, confirmant une information de BFMTV.

Le procureur Damien Martinelli s'est toutefois refusé à toute précision, soulignant "la nécessité que le secret de l'enquête, gage d'efficacité tout particulièrement à ce stade des investigations, soit respecté".

Sept victimes

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un incendie a ravagé un appartement au 7e et dernier étage d'un immeuble du quartier populaire des Moulins, provoquant la mort de sept personnes d'une même famille: des enfants de 5, 7 et 10 ans, un adolescent de 17 ans, deux femmes de 22 et 46 ans et un homme de 45 ans qui s'était défenestré pour échapper aux flammes. Un jeune homme de 23 ans ayant lui aussi sauté a été hospitalisé en urgence absolue.

Seuls deux jeunes de 17 et 19 ans ont survécu, ainsi que tous les habitants des appartements voisins, évacués par les pompiers.

Les premières investigations ont révélé trois départs de feu aux 1er, 2e et 3e étages, tandis que des images de vidéosurveillance montrent "trois jeunes hommes aux visages non dissimulés, vêtus de tee-shirts et de shorts", pénétrer dans l'immeuble en cassant la porte d'entrée puis ressortir et prendre la fuite juste avant que le feu se déclare, selon un communiqué du parquet jeudi soir.