Reportage "Je n'ai pas pu me recoucher, j'ai été choquée" : à Nice, le quartier des Moulins bouleversé par la mort de sept habitants dans un incendie

Une famille décimée par un incendie dans le quartier des Moulins à Nice. Sept personnes sont mortes, dont trois enfants et un adolescent. Le feu a pris au beau milieu de la nuit, vers 2h30 du matin, au septième étage d'un immeuble du quartier populaire des Moulins. La piste criminelle est envisagée, a indiqué le procureur de Nice. Dans ce quartier l'émotion et le choc sont donc immenses.

Je me suis entretenu avec @GDarmanin sur ce drame qui pourrait être d’origine criminelle. J’ai demandé au ministre de mobiliser les forces de sécurité pour assurer la sécurité des habitants et éviter de nouveaux actes après ce drame pour lequel la piste criminelle est privilégiée — Christian Estrosi (@cestrosi) July 18, 2024

Les abords de l'immeuble sont bouclés par les pompiers et la police. Au septième et dernier étage, il ne reste que les murs noirs, brûlés, de l'appartement qui a pris feu. Certains voisins sont en larmes. Beaucoup ont été réveillés par les fumées et des cris d'enfants. Dans l'appartement, trois enfants de 5, 7 et 10 ans, un adolescent de 17 ans et deux femmes sont morts piégés par les flammes. Deux hommes ont été vus aussi en train de se jeter par la fenêtre pour échapper au feu : l'un est décédé, l'autre est à l'hôpital.

Cris, balcon en feu et jeunes en fuite

Danielle habite l'immeuble juste en face. Elle a été réveillée par l'odeur de brûlé et a tout vu depuis sa fenêtre. "Le balcon était en feu, le premier étage a commencé à prendre feu donc les gens ont essayé de l'éteindre avec de l'eau. Je n'ai pas pu me recoucher parce que j'ai été choquée de voir ça. Entre les coups de feu qu'on a constamment, maintenant ça."

"Les incendies, ce n'est pas la première fois. Il faut vraiment que quelque chose soit fait, parce que là on est vraiment dans l'insécurité." Danielle, une habitante du quartier à franceinfo

Les habitants se disent très inquiets car certains ont vu des jeunes courir puis prendre la fuite en voiture, juste après le début de l'incendie. C'est le cas d'Anthony : "Ca a crié, je suis allé regarder par la fenêtre, j'ai vu trois jeunes courir et rentrer dans une voiture, il y avait des flammes qui sortaient de partout."

Incendie aux Moulins : un dispositif d’accompagnement a été mis en place à Nikaia pour accueillir les familles évacuées. Nous sommes à leurs côtés et nous le serons dans la durée.#Nice06 pic.twitter.com/vZ0MipONUU — Anthony Borré (@anthony_borre) July 18, 2024

Les caméras de vidéo surveillance situées en face de l'immeuble vont être étudiées par les enquêteurs. Les experts de la scientifique, en combinaison blanche sur place, sont à la recherche notamment de traces d'hydrocarbure, a indiqué le procureur. Une cinquantaine de personnes ont en outre été évacuées de l'immeuble vers une salle des fêtes, où ils sont pris en charge par des médecins et des psychologues.