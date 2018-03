Vienne est la ville qui offre la meilleure qualité de vie au monde, surclassant (de loin) Paris

La capitale française figure à la 39e place, juste devant Lyon.

Vienne reste en tête. La capitale autrichienne est la ville au monde offrant la meilleure qualité de vie, selon l'édition 2018 du classement des villes où il fait bon vivre réalisé par le cabinet Mercer, et publiée mardi 20 mars. Vienne, plébiscitée "pour la sécurité qu'elle procure à ses habitants" mais aussi "l'efficacité de ses transports en commun et la diversité de ses structures culturelles et récréatives", arrive en tête de ce classement pour la neuvième année consécutive.

Zurich, Auckland et Munich juste derrière

Elle est suivie par Zurich, Auckland et Munich, la métropole bavaroise étant appréciée pour les "investissements dans les hautes technologies et la promotion des établissements culturels", souligne Mercer. Côté français, Paris chute encore cette année, passant de la 38e à la 39e place, tandis que Lyon rétrograde de la 39e à la 40e place. La capitale française "reste néanmoins bien classée, au regard de sa taille", explique Aude Besnaïnou, de Mercer France, qui rappelle que "les villes les mieux classées sont en général des villes de taille moyenne".