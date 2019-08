VIDEO. Le blanc pour le deuil, le rouge pour la chance... D\'un pays à l\'autre, la signification des couleurs change

D'une culture à l'autre, la signification des couleurs varie. Si pour certains le blanc est la couleur de la pureté, cela n'est pas forcément le cas pour d'autres. Par exemple, le blanc est la couleur du deuil en Chine ou en Inde. L'écrivain et designer Jean-Gabriel Causse livre ses conseils pour éviter les gaffes face à ces variations de signification.

"Si tu regardes les habits traditionnels dans à peu près toutes les civilisations, tu es sur des couleurs très fortes", explique-t-il. Ainsi, selon lui, ces couleurs très fortes sont propres à chaque culture. Mais selon les événements, les couleurs peuvent changer. Jean-Gabriel Causse revient notamment sur l'exemple du deuil. "En France, c'est plutôt le noir", rappelle-t-il alors qu'en Inde ou en Chine, c'est le blanc. La visite de Ségolène Royal en Chine tout de blanc vêtues avait d'ailleurs été pointée. "Ce n'était vraiment pas une couleur appropriée."

Mais en Chine, lorsqu'une personne âgée décède, ce n'est plus le blanc qui entre en jeu. "On va s'habiller en rouge ou en rose", explique Jean-Gabriel Causse. La raison ? Montrer que sa vie fut belle et remplie.

En Afrique, les couleurs vives sont préférées aux couleurs plus sobres de l'occident. "Pour un Africain, s'habiller à l'occidental, c'est vraiment être dans la tristesse", précise Jean-Gabriel Causse.