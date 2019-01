VIDEO. Venezuela : "C'est un putsch ! Imaginez Jean-Luc Mélenchon aller dans la rue et dire : je suis président", raille Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, a affirmé jeudi 31 janvier sur franceinfo que "clairement, les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas complètement innocents dans l'affaire" du Venezuela. Le pays est totalement divisé entre Nicolas Maduro qui s'accroche au pouvoir et Juan Guaido, soutenu par une partie de la communauté internationale, qui s'est autoproclamé président par intérim.

"C'est un putsch !, assure-t-il. Imaginez demain Jean-Luc Mélenchon qui va dans la rue devant les "gilets jaunes" et qui dit : Je suis président de la République !" "Il y a eu une élection pour élire M. Maduro" avec "400 observateurs internationaux qui ont dit que l'élection était légale", défend-il. Nicolas Maduro a été réelu le 20 mai au terme d'un scrutin dont les résultats sont contestés par l'opposition et une partie de la communauté internationale.

Le pays pétrolier, autrefois le plus riche d'Amérique latine, a sombré économiquement et ses habitants souffrent de graves pénuries d'aliments et de médicaments, ainsi que d'une inflation galopante.