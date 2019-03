VIDEO. Une immense panne d'électricité plonge le Venezuela dans le noir

Le Venezuela est plongé dans l'obscurité. Depuis le 7 mars, une panne d'électricité s'ajoute aux nombreuses pénuries qui accablent le pays depuis quelques années. "On a eu 4-5 jours sans lumière, la nourriture se gâte", se désole un Vénézuélien.

En seulement deux jours, une quinzaine de personnes seraient décédées dans les hôpitaux du pays. Selon l'ONG Codevida, si la panne d'électricité persiste, elle "pourrait conduire à la mort de plus de 10 200 patients." Aussi, les transports en commun sont cloués au sol et le téléphone fixe est inutilisable sur 95 % du territoire. Ce dimanche 10 mars, plus de la moitié de la capitale Caracas était encore éteinte et paralysée.

Un affrontement politique

La centrale électrique de Gurri, dans le Sud du pays, serait responsable de cette coupure de courant. Pour le président vénézuélien Nicolás Maduro, il s'agit d'une "attaque cybernétique" perpétrée par les États-Unis. "La macabre stratégie derrière cette attaque du système électrique est d'amener notre peuple au désespoir et à la confrontation", soutient le chef d'État. Le désespoir et la confrontation sont palpables dans le pays mais le sabotage américain reste à prouver. Cette hypothèse est en tout cas fermement démentie par Juan Guaido, chef de l'Assemblée nationale et président autoproclamé du pays. Debout sur le toit d'une voiture, entouré de ses partisans en liesse, le chef de l'opposition dénonce la vétusté des installations que connaît le pays depuis longtemps. "Je dénonce la crise d'électricité depuis des années et nous devons la dénoncer avec responsabilité", fulmine le chef de l'opposition, un microphone à la main. Sur ordre de Nicolás Maduro, la journée du 11 mars a été décrétée nouvelle journée chômée pour les écoliers et les fonctionnaires.