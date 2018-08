Venezuela : un fort séisme secoue le nord du pays

Le tremblement de terre n'a semble-t-il pas causé ni victime ni dégât, selon l'institut sismologique local.

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Un séisme de magnitude entre 6,3 et 7,3 selon les sources s'est produit mardi 21 août à 17h31 heure locale, au Venezuela, causant la panique parmi la population. Le tremblement de terre n'a semble-t-il pas causé ni victime ni dégât, selon l'institut sismologique local.

L'épicentre du séisme, enregistré avec une magnitude de 7,3 par l'Institut américain de géophysique (USGS), et de 6,3 par la Fondation vénézuélienne d'enquêtes sismologiques (FUNVISIS), se trouvait à une profondeur de 100 mètres et se situait à 19 km au sud-est de Yaguaraparo, dans l'Etat de Sucre, à environ 400 km à l'est de Caracas. Des secousses ont néanmoins été ressenties jusque dans la capitale, où les immeubles tremblaient, selon des témoins. "J'ai l'impression que je vais m'évanouir. Je tremble. C'était long", a ainsi raconté à Reuters Sheny Fuentes, 22 ans, travailleuse en télémarketing.

Les deux derniers séismes les plus forts au Venezuela se sont produits le 29 juillet 1967 d'une magnitude de 6,7 à Caracas, faisant plus de 200 morts, et le 9 juillet 1997, de magnitude 7 à Cariaco (Sucre), qui avait tué 73 personnes.