Venezuela : Nicolas Maduro de plus en plus isolé diplomatiquement

Stéphanie Pérez est en direct de Caracas, au Venezuela, et revient sur l'élection controversée de Nicolas Maduro, dimanche 20 mai. "Les premiers à avoir réagi sont une quinzaine de pays d'Amérique latine qui ont annoncé qu'ils allaient rappeler leurs ambassadeurs. Autre réaction, celle des États-Unis, où Mike Pence, le vice-président, a qualifié le scrutin de 'farce'“, explique la journaliste.

Vers des sanctions américaines

Les États-Unis pourraient dans les heures qui viennent annoncer de nouvelles sanctions économiques, notamment dans le secteur pétrolier, ce qui pourrait aggraver la crise économique et sociale au Venezuela. "Nicolas Maduro se retrouve aujourd'hui dans une position compliquée, de plus en plus isolé sur la scène internationale. Avec ce résultat en demi-teinte, il n'a plus de marge de manoeuvre pour négocier diplomatiquement une aide financière. Il est pour l'instant parvenu à se maintenir au pouvoir dans un système ultra verrouillé, mais toute la question est de savoir si cela peut durer si la crise devait s'aggraver", conclut la journaliste.

