Venezuela : Maduro reste au pouvoir et la crise économique perdure aussi

Devant un hôpital de Caracas s'empilent des civières inutilisables, à l'intérieur c'est la désolation. Le matériel et les médicaments manquent, sans compter les coupures d'eau et d'électricité. La crise économique qui touche le Venezuela est une catastrophe pour le secteur de la santé.

Crise "historique"

Les habitants ont faim. Avec l'hyperinflation, l'argent ne vaut plus rien. À peine de quoi survivre pour Jairo Colmenares. Lorsqu'il ne travaille pas, cet employé du métro se lève tard pour économiser un repas. Comme plus de deux millions de Vénézuéliens, sa femme et ses enfants ont dû émigrer.

Dans ce contexte, Nicolas Maduro entame jeudi 10 janvier son second mandat présidentiel. Or, le résultat des élections est contesté par plusieurs pays et par l'Assemblée nationale, acquise à l'opposition. Nicolas Maduro craint un coup d'État organisé par les États-Unis.

Le JT

Les autres sujets du JT