Venezuela : le gouvernement affirme avoir déjoué un coup d'État militaire

Le gouvernement vénézuélien a annoncé mercredi 26 juin au soir avoir déjoué une tentative de coup d’État militaire. Selon le ministre de la communication, Jorge Rodriguez, ce soulèvement orchestré par plusieurs militaires, majoritairement retraités et en exil, prévoyait l’assassinat du président Nicolas Maduro et aurait reçu l’aide des États-Unis, de la Colombie et du Chili.

Ce n’est pas la première fois que les autorités accusent des militaires de fomenter un coup d’État avec le soutien de puissances étrangères. À en croire Jorge Rodriguez, si le coup d'État a pu être déjoué, c'est grâce à l’infiltration d'agents du renseignement au sein du groupe militaire mis en cause.

Selon lui, ces militaires voulaient agir le week-end dernier, en prenant une grande base militaire de Caracas, la banque centrale et le palais présidentiel afin d'imposer Raul Baduel, un ancien ministre de la défense emprisonné, comme président de la République. Au passage, le ministre de la Communication assure qu'ils voulaient éliminer tous ceux qui lui feraient obstacle : "Ils voulaient assassiner 95% des généraux des forces armées nationales bolivariennes. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient le soutien que de 5% d'entre eux".

Colombie, Chili et États-Unis accusés de complicité

Une manière de dire que le gouvernement est plus fort que jamais car ces militaires ne seraient qu'une minorité et qu'ils ne soutiennent même pas l'opposition dirigée par Juan Guaido. Jorge Rodriguez a aussi accusé Ivan Duque et Sebastian Piñera, présidents de la Colombie et du Chili, d'avoir fomenté le coup d'État avec Washington.

"Ce sont des promoteurs de coups d'État contre le Venezuela. Ce sont des investisseurs dans des actions agressives contre la démocratie et la constitution du Venezuela", a déclaré le ministre de la Communication.

Ce n'est pas la première fois que Jorge Rodriguez se présente en direct à la télévision pour annoncer qu'un coup d'État de ce genre a été déjoué. C'est un nouveau roman, accuse d'ailleurs Juan Guaido. Pour le leader de l'opposition, en présentant des preuves invérifiables, le gouvernement joue une fois de plus la victime face au monde entier.