Venezuela : le bras de fer entre Juan Guaido et Nicolas Maduro s'intensifie

Jour après jour, les manifestations se poursuivent au Venezuela et les affrontements se font de plus en plus violents. Mercredi 1er mai, de nombreuses personnes ont été blessées et une jeune femme de 27 ans aurait été tuée d'une balle dans la tête. L'opposant Juan Guaido a appelé ses partisans à ne pas se laisser intimider. "Le régime va essayer d'accentuer la répression. Il va essayer de me poursuivre, de faire un coup d'État et pense que ça va nous arrêter", a-t-il lancé devant la foule à Caracas, la capitale du pays.

Nicolas Maduro dénonce un coup d'État des États-Unis

Devant des milliers de personnes rassemblées pour la fête du Travail, mercredi, Nicolas Maduro a dénoncé un coup d'État orchestré par les États-Unis. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a prévenu qu'une intervention militaire était possible si elle était jugée nécessaire.

