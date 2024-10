Venezuela : l'ex-ministre du pétrole Pedro Tellechea a été arrêté, accusé de liens avec une "entreprise contrôlée par les services de renseignement" américains

Ces remous interviennent un peu moins de trois mois après la présidentielle controversée qui a vu le président Nicolas Maduro, proclamé vainqueur alors que l'opposition crie à la fraude et revendique la victoire.

Il est accusé de liens avec une "entreprise contrôlée par les services de renseignement" américains. L'ex-ministre du pétrole et ancien PDG du géant pétrolier public vénézuélien PDVSA, Pedro Tellechea, a été arrêté, a annoncé lundi 21 octobre le procureur général. "Pedro Tellechea ainsi que ses plus proches collaborateurs, ont été arrêtés pour avoir commis de graves crimes contre les intérêts supérieurs de la nation", dont "la livraison du système automatisé de commande et de contrôle" de PDVSA "à une société contrôlée par les services de renseignement des Etats-Unis", a affirmé Tarek William Saab.

Ces remous interviennent un peu moins de trois mois après la présidentielle controversée du 28 juillet qui a vu le président Nicolas Maduro, proclamé vainqueur alors que l'opposition crie à la fraude et revendique la victoire. Les Etats-Unis, l'Europe et de nombreux pays d'Amérique latine ne reconnaissent pas sa réélection.

Pedro Tellechea, colonel de 48 ans, avait quitté ses postes de ministre et de PDG de PDVSA à la surprise générale en août, pour devenir ministre de l'Industrie et de la Production nationale. "Il a déjà relevé PDVSA et nous devons aller à la récupération du parc industriel", avait lancé Nicolas Maduro en le félicitant, lors de sa nomination en aout. Mais vendredi, le président l'a remplacé - sans même le citer - au ministère de l'Industrie par Alex Saab, l'homme d'affaires colombien intermédiaire du pouvoir vénézuélien libéré en décembre par les Etats-Unis dans le cadre de négociations entre les deux pays.