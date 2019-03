Venezuela : Juan Guaido acclamé à son retour

Juan Guaido acclamé, à son arrivée à l'aéroport de Caracas (Venezuela), lundi 4 mars. Le président autoproclamé du Venezuela savait qu'il risquait d'être arrêté à tout moment, après sa visite dans plusieurs capitales d'Amérique du Sud, mais la présence d'ambassadeurs sud-américains et européens a surement aidé à faciliter son retour. "On est au Venezuela, on est forts, on va avancer", a-t-il rapidement déclaré à l'aéroport.

Un appel à manifester samedi prochain

Au milieu de la foule à Caracas, où s'étaient massés des milliers de Vénézuéliens, il a de nouveau appelé à manifester, samedi prochain. En fin d'intervention, il a même escaladé un échafaudage pour saluer le peuple venu le soutenir. De son côté, le président Nicolas Maduro est resté silencieux. Le retour sur le territoire de son opposant le place face à un dilemme : l'arrêter et provoquer la communauté internationale, ou le laisser défier son autorité.

Le JT

Les autres sujets du JT