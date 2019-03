Venezuela : accueil triomphal pour Juan Guaidó, de retour à Caracas

De nombreux Vénézuéliens sont venus applaudir le retour de l'opposant à Caracas lundi 4 mars.

Juan Guaidó est de retour au Venezuela. L’opposant de Nicolas Maduro courait le risque d’être arrêté pour avoir bravé son interdiction de sortie du territoire. Mais le président autoproclamé a au contraire reçu un accueil triomphal à l’aéroport puis à Caracas où il s’est exprimé.

Sur la place Alfredo Sadell, dans l’est de Caracas, sous un soleil de plomb, certains manifestants ont attendu plusieurs heures. Une attente en musique, rythmée aussi par les slogans anti-Maduro. Jusqu’à ce que le député Juan Andres Mejia prenne le micro, sourire aux lèvres. "À l’heure actuelle, il est midi et demi, il [Guaidò] est déjà sur le territoire vénézuélien !"

Le fait qu’ils ne l’aient pas arrêté, ni les militaires ni personne, ça veut dire beaucoup.Amalia, une manifestante



Plusieurs manifestants peinaient à contenir leurs larmes. La peur de voir leur leader arrêté est alors retombée.



Lorsque Juan Guaidó arrive, une foule de manifestants s'est pressée pour l’acclamer. Coty est une opposante de longue date. "Nous sommes très émus par le retour du président Guaidó et de l’appui diplomatique qu’il a reçu. Ça donne beaucoup d’espoir", expliquait-elle.



Juan Guaidó annonce une nouvelle manifestation le 9 mars. Difficile de savoir ce qui se passera ensuite. Le gouvernement a cédé sous les menaces américaines, mais il est certain qu’il n’a pas dit son dernier mot, et n’entend pas quitter le pouvoir.