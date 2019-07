Venezuela : après une nouvelle panne d'électricité géante, le gouvernement dénonce une "attaque électromagnétique"

La panne de courant a affecté entre autres la distribution d'eau, les services de transports publics et les liaisons téléphoniques. Le président Nicolas Maduro a dénoncé une "nouvelle attaque criminelle".

Un pays plongé dans le noir et sans eau. De nombreuses régions du Venezuela et sa capitale, Caracas, ont connu une nouvelle panne d'électricité liée, lundi 22 juillet en fin de journée. La panne de courant a affecté entre autres la distribution d'eau, les services de transports publics et les liaisons téléphoniques. En province, des coupures ont été reportées dans la totalité des 23 Etats vénézuéliens, selon des utilisateurs de Twitter.

Les feux de signalisation se sont également retrouvés hors service lundi dans la capitale vénézuélienne. Cette panne a provoqué des embouteillages importants, de même que les terminaux de paiements, indispensables dans un pays touché par l'hyperinflation où l'argent liquide et notamment les "grosses" coupures, les dernières encore utiles, se font rares. Plus tôt dans la journée, des flots de piétons ont envahi les trottoirs après la fermeture du métro.

"Ils essayent de cacher l'ampleur de la tragédie"

Cette panne survient dans un contexte diplomatique tendu avec les Etats-Unis, que Caracas a accusé lundi d'avoir violé son espace aérien avec un "avion espion". "Les premiers éléments de l'enquête menée dans la région du Caroni [dans le sud du Venezuela] suggèrent qu'il s'agit d'une attaque électromagnétique visant à nuire au système de production hydroélectrique", a expliqué le ministre de la Communication à la télévision. Plus tard, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a dénoncé sur Twitter une "nouvelle attaque criminelle".

Ante el nuevo ataque criminal contra la tranquilidad y la Paz de la Patria, el Gobierno Bolivariano y la #FANB se encuentran desplegados atendiendo las necesidades del pueblo. Los hijos e hijas de Bolívar demostraremos una vez más nuestra voluntad inquebrantable. ¡Venceremos! pic.twitter.com/M6SYC0VIEA — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) July 23, 2019

D'autres "blackout" ont plongé le Venezuela dans le noir cette année, un premier début mars puis un deuxième à la fin de ce même mois. Le gouvernement de Nicolas Maduro avait déjà attribué ces pannes à des "attaques terroristes" fomentées par l'opposition et les Etats-Unis contre la centrale hydroélectrique de Guri, qui alimente 80% du pays.

De son côté, l'opposition vénézuélienne met généralement les pannes de courant sur le compte de l'"incurie" et de la "corruption" au sein du gouvernement de Nicolas Maduro. "Ils essayent de cacher l'ampleur de la tragédie en rationnant tout le pays, mais l'échec saute aux yeux : ils ont détruit le système électrique et n'ont pas de solutions", a réagi sur Twitter le chef de l'opposition Juan Guaido, président du Parlement, qui s'est proclamé en janvier président par intérim du Venezuela et est reconnu comme tel par une cinquantaine de pays avec à leur tête les Etats-Unis.