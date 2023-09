Visite du Pape à Marseille : le fort enthousiasme des fidèles

Durée de la vidéo : 2 min

Entre l’émotion, la ferveur au Vélodrome et au Prado, que retiendront ceux qui se sont déplacés pour la grande messe du pape François, samedi 23 septembre ?

Après plusieurs heures d’attente, ils ont enfin aperçu sa silhouette blanche. Des milliers de Marseillais sont venus saluer le pape François remontant l’avenue du Prado, samedi 23 septembre. Les plus fervents ont couru dans les allées. D’autres se sont hissés sur des murets pour le voir le plus longtemps possible. "J’ai des frissons, (...) il y avait vraiment beaucoup d’émotions", confie une fidèle. Un petit groupe était aux premières loges et a encore du mal à y croire.



La messe a déchaîné les passions

La déambulation en papamobile a duré une demi-heure. Ensuite, ceux qui n’avaient pas leur place pour la messe au stade Vélodrome ont pu la suivre sur un écran géant. 60 000 fidèles ont pu y assister à l’intérieur du stade. Un cadre insolite plus habitué aux chants de supporters qu’aux chants religieux. Mais à la sortie, la cérémonie a déchaîné les passions. "C’est une autre ambiance mais c’est tout aussi solennel et passionnant", affirme un homme.