Vatican : rencontre entre Jean Castex et le pape François dans un climat tendu

La rencontre entre Jean Castex et le pape François au Vatican, prévue lundi 18 octobre, ne devrait pas faire l’impasse sur l’actualité des dernières semaines concernant la pédocriminalité au sein de l’Église catholique. "L’audience avait initialement pour but de célébrer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Vatican, mais le rapport Sauvé sera bien sûr au cœur des discussions", confirme l’envoyé spécial Jean-Baptiste Marteau, en direct de Rome (Italie).

Le secret de la confession en question

La question très sensible du secret de la confession devrait aussi être mise sur la table, après la Conférence des évêques de France, qui a suscité énormément de réactions très négatives. "Son président Mgr de Moulins-Beaufort a déclaré durant cette conférence que le secret de la confession était 'au-dessus des lois de la République'. Ce qui est inadmissible pour le gouvernement français, comme il l’a rappelé à de nombreuses reprises au clergé. Matignon affirme que sur ce sujet, la position de Jean Castex ne devrait pas varier", précise Jean-Baptiste Marteau.