Vatican : le pape François nomme une femme à la tête du gouvernorat

Dans une volonté de garantir une meilleure égalité des sexes au sein de l’Église, le pape François a fait une annonce importante, jeudi 4 novembre. "C’est une petite révolution. Une de plus que vient de lancer le pape François en nommant pour la première fois une femme, sœur Raffaella Petrini, secrétaire générale du gouvernorat du Vatican", relate Benjamin Delombre, sur place. Ce poste est très stratégique dans l’État pontifical.

Un œil sur toute l’organisation administrative

Sœur Raffaella Petrini, 52 ans, est diplômée en économie et en sociologie. "Elle aura à gérer les musées du Vatican, mais aussi la poste et la police. Elle devra garder un œil sur toute l’organisation administrative, poursuit le journaliste. En décidant d’une telle nomination, le pape François poursuit une politique qui lui semble chère, aller vers plus d’égalité entre les hommes et les femmes." Cette nomination a fait grincer des dents, mais "les critiques et atermoiements ne sont pas du genre à le faire renoncer".