Vatican : la Française Nathalie Becquart nommée sous-secrétaire du Synode des évêques, première femme à ce poste

Avec cette nomination au sein de cette institution de l'Eglise catholique, le pape François souhaite promouvoir "une plus grande participation des femmes dans les processus de discernement et de décision ecclésiaux".

Elle est la première femme à ce poste. Le pape François a nommé, samedi 6 février, la Française Nathalie Becquart comme sous-secrétaire du Synode des évêques, une institution de l'Eglise catholique. Cette nomination reflète la volonté du souverain pontife de promouvoir "une plus grande participation des femmes dans les processus de discernement et de décision ecclésiaux", a expliqué le secrétaire général du Synode, le cardinal Mario Grech, dans un entretien à des médias du Saint-Siège.

Nathalie Becquart devient donc aussi la première femme à obtenir le droit de vote au sein de cette assemblée chargée d'étudier les grandes questions doctrinales de l'Eglise catholique. Religieuse de la congrégation des Xavières, elle était depuis 2019 consultante de l'institution. "Lors des derniers synodes, le nombre de femmes ayant participé en tant qu'expertes ou auditrices a augmenté. Avec la nomination de sœur Nathalie Becquart et sa possibilité de participer avec droit de vote, une porte a été ouverte", a ajouté le cardinal Grech.

Née à Fontainebleau en 1969, Nathalie Becquart est diplômée de HEC, a étudié la philosophie et la théologie au Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris, ainsi que la sociologie à l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Elle s'est récemment spécialisée en ecclésiologie à la Boston College School of Theology and Ministry, aux Etats-Unis, selon le site Vatican News. Elle a dirigé en France le Service national pour l'évangélisation des jeunes et des vocations de la Conférence des évêques de France de 2012 à 2018. Nathalie Becquart a publié plusieurs essais, dont Religieuse, pourquoi ? Cette vie en vaut la peine et C'est maintenant le temps favorable - cinq regards de femmes sur la crise.