Pédophilie dans l'Église : condamné, le cardinal Barbarin va remettre sa démission au pape

Le cardinal Philippe Barbarin a été condamné à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Lyon (Rhône), jeudi 7 mars, pour "non-dénonciation de mauvais traitements". Le prélat a été jugé en janvier pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles du père Preynat au sein de son diocèse. " Dans une courte déclaration d'une vingtaine de secondes, les traits tirés et l'air fatigué, le cardinal Barbarin a déclaré qu'il prenait acte de sa condamnation à six mois de prison avec sursis", raconte le journaliste de France 2, Denis Sébastien.

Il sera reçu par le pape dans quelques jours

"Le cardinal Barbarin a rappelé sa compassion pour les victimes, puis il a annoncé qu'il allait remettre sa démission au pape qui le recevra dans quelques jours. C'est un séisme pour l'Église lyonnaise. Depuis le début de l'affaire, il y a trois ans, le cardinal avait toujours refusé de démissionner malgré une pétition qui avait réuni plus de 100 000 signatures", explique Denis Sébastien.