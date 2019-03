Pape : pourquoi les fidèles ne peuvent plus embrasser l'anneau papal ?

C'est une séquence qui fait le tour des réseaux sociaux. Le pape François refuse désormais que les fidèles de l'Église embrassent son anneau papal. Le souverain pontife "ne veut pas qu'il y ait un culte autour de sa personne, de dévotion particulière autour de lui. C'est une forme de signe d'humilité. Il refuse désormais que les civils, notamment, qui viennent le saluer lors d'audiences privées, fassent devant lui une courbette et ensuite essayent de lui embrasser la main. Le pape estime que sa personne n'est pas sacrée et que c'est la religion qui est sacrée et qu'il ne faut pas se tromper", explique Alban Mikoczy, en direct de Rome.

Lui serrer la main reste possible

"Le pape François a édicté une règle. Pour ce qui est des religieuses et religieux, il leur fait la bise tout simplement (...) mais si vous êtes un civil, vous pouvez considérer que si vous serrez la main du pape, vous êtes simplement respectueux à son endroit. Ça sera largement suffisant", conclut le journaliste.

