Irak : voyage historique et message d'espoir du Pape François

Dimanche 7 mars a été une journée historique pour de nombreux fidèles. Elle a été marquée par la visite du Papa François en Irak, terre meurtrie par la guerre. Le souverain pontife a adressé différents messages d’espoir aux chrétiens du pays, notamment à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien. "Le moment se rapproche de repartir pour Rome, mais l’Irak restera toujours avec moi dans mon cœur", a-t-il déclaré pendant la messe célébrée dans le stade de la ville, face à une foule silencieuse.

Des mots pour la paix prononcés en arabe



Le Kurdistan irakien avait ouvert ses portes à des milliers de chrétiens pendant la guerre. Le Pape a également lâché quelques mots de paix en arabe. Plus tôt dans la journée, il s’était rendu à Mossoul, ancienne capitale autoproclamée de l’État islamique. Il s’est recueilli au milieu des ruines, et a déploré l’exil des chrétiens entre 2014 et 2017. "C’était un jour exceptionnel pour nous grâce à la visite du Pape. On espère revenir à Mossoul en bonne santé et heureux", a réagi une femme, Hala Raad. Enfin, le Pape François s’est également déplacé à Qaraqosh, autre terre chrétienne martyrisée.