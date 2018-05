Festival de Cannes : le pape François, héros d'un film de Wim Wenders

C'est le Vatican qui a proposé à l'Allemand Wim Wenders l'idée de ce documentaire fin 2013, quelques mois après le début du pontificat du pape François. "J'ai été étonné et frappé. Il m'a donné carte blanche et m'a promis sa non-intervention. La promesse a été tenue", explique le réalisateur de Le Pape François - Un Homme de parole, au cinéma le 12 septembre.

Un pape au "cœur énorme"

Palme d'Or en 1984, Wim Wenders décrit un pape "cordial, modeste et gentil". Il admire "son courage. C'est un homme sans peur. Il dit la vérité à tout le monde, à chaque politicien. Il parle avec tout le monde. Il a un cœur énorme".

Le réalisateur, qui fait son retour à Cannes, se dit "enchanté cette année" de la programmation engagée et de l'ambiance autour du festival. "Tout est devenu drôlement plus calme et civilisé", se réjouit celui qui soutient "l'égalité entre hommes et femmes et une solidarité avec les exclus".

Le JT

Les autres sujets du JT