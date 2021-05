Eurozapping : l’Europe à l’heure du déconfinement

A l’heure où une partie des pays européens sont engagés dans le déconfinement, la Grande-Bretagne vient de lancer une enquête sur la gestion du Covid-19 qui a fait plus de 150 000 morts et qui a occasionné une crise économique sans précédent. L’épidémie a mis le Royaume-Uni à rude épreuve. Le Premier ministre Boris Johnson, par souci de transparence de sa gestion, a annoncé l’ouverture d’une enquête début 2022. Une première pour un Etat. En Allemagne, des vacances au soleil se profilent au moment où les restrictions aux frontières s’assouplissent pour rejoindre l’Espagne, la Grèce et l’Italie.

Bientôt la fin du masque en Espagne

En Espagne, le masque pourrait être abandonné à l’extérieur à la fin du mois de juillet, voire début août. Avec la fin de l’Etat d’urgence, l’Espagne espère accueillir 40 millions de visiteurs. Au Vatican, le Pape est de retour en audience publique. Pour la première fois depuis six mois, sans masque, le souverain pontife a salué ses fidèles. Visiblement heureux, il s’est même laissé aller à un bain de foule.