Démission du cardinal Barbarin : "Rome n’a donné aucune indication"

La démission du cardinal Barabarins, à la suite de sa condamnation, fait grand bruit, mais il faut encore que le pape l’accepte. "Oui et ce n’est pas certain, explique Christine Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignage Chrétien. Dans l’Église catholique, on ne démissionne pas comme ça. C’est important que le pape accepte cette démission, ce qu’il n’a pas fait il y a trois ans et on ne sait pas ce qu’il va faire. Rome, pour l’heure, n’a donné aucune indication. Il n’y a pas eu de communiqué, donc on ne sait pas."

Philippe Barbarin devrait conserver ses titres

Le cardinal Barbarin perdrait-il tous ses titres ? "Bien sûr que non, répond Christine Pedotti. Philippe Barbarin est cardinal-archevêque. Cardinal c’est un titre donné par le pape, qui l’inclus au conseil du pape, et à ce titre il est un futur électeur du prochain pape. Il n’est pas vieux Philippe Barbarin. Il a 68 ans et il est électeur jusqu’à 80 ans, sauf si Rome décidait qu’il ne soit plus cardinal."

Le JT

Les autres sujets du JT