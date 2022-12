L'ancien pape Benoît XVI est dans un état grave mais "stable", annonce le Vatican

Le pape François avait annoncé mercredi que son prédécesseur était "gravement malade".

L'ex-pape Benoît XVI, âgé de 95 ans et pour lequel son successeur François a appelé à prier, est toujours dans un état grave mais "stable" et reste "totalement lucide", jeudi 29 décembre, selon le Vatican. "Le pape est parvenu à bien se reposer la nuit dernière, est éveillé et totalement lucide. Et aujourd'hui, bien que son état reste grave, la situation à ce stade est stable", a déclaré dans un communiqué le directeur du service de presse du Vatican, Matteo Bruni.

Le pape François "renouvelle l'invitation à prier pour lui et à l'accompagner en ces heures difficiles", a-t-il ajouté. François avait annoncé mercredi que son prédécesseur était "gravement malade" et qu'il priait pour celui dont la renonciation en 2013, pour raisons de santé, avait pris le monde par surprise.

Une messe en son honneur vendredi

François a lui-même rendu visite mercredi à Benoît XVI au monastère Mater Ecclesiae, lieu de résidence du pape émérite situé au cœur des jardins du Vatican. L'ancien souverain pontife est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante, mais continuant de recevoir des visiteurs.

Les photos de sa dernière visite reçue, le 1er décembre, montraient un homme frêle et visiblement affaibli. Une messe sera célébrée vendredi à son intention à la basilique romaine Saint-Jean de Latran, qui dépend directement du Vatican.