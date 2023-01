Italie : les révélations du secrétaire particulier de Benoît XVI font grand bruit

Monseigneur Georg Gänswein, secrétaire particulier de Benoît XVI, a sorti un livre qui fait déjà polémique au Vatican. La journaliste Raphaële Schapira, en direct de Rome pour le 8 Heures, vendredi 13 janvier, en dit plus sur cet ouvrage.

À Rome (Italie), la sortie du livre du secrétaire particulier de Benoît XVI fait grand bruit, car "dans l'univers clos du Vatican, on est plutôt habitué au silence et à la retenue. Or, en publiant ce livre, Monseigneur Georg Gänswein étale au grand jour certains des accords entre Benoît XVI et François, lui, le plus proche conseiller de l'ancien pape", explique la journaliste de France Télévisions Rome Raphaële Schapira, en direct de Rome pour le 8 Heures, vendredi 13 janvier.



Le pape François avait "brisé le cœur de Benoît XVI"



Le livre Rien que la vérité, ma vie aux côtés de Benoît XVI sort dix jours à peine après la mort de l'ancien pape. "Il revient notamment sur un épisode marquant du pontificat, lorsque François a décidé de limiter le recours des messes en latin (...). Le secrétaire affirme qu'alors le pape argentin avait 'brisé le cœur de Benoît XVI'", poursuit la journaliste. Dans son livre, Monseigneur Georg Gänswein "donne à voir une version moins lisse de la cohabitation entre les deux papes, alors même que le Vatican a pris grand soin toutes ces années à montrer une relation apaisée", précise Raphaële Schapira.