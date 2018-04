VIDEO - Tour du monde du congé maternité dans les différents pays.

Il permet aux toutes jeunes mamans de se remettre de leur grossesse. De 98 jours en Chine à 30 semaines au Chili, le congé maternité varie selon les pays en termes de durée et de rémunération.

Aux Etats-Unis, pas de rémunération

Si vous devenez mère aux Etats-Unis, vous pourrez disposer de 12 semaines de congés mais sans rémunération. Avec la Papouasie Nouvelle-Guinée, ils sont deux dans ce cas mais les Etats-Unis restent le seul pays développé à ne pas proposer cette solution aux femmes.

Toutefois, certains Etats ont passé le cap comme la Californie, le New Jersey, Rhode Island et New York.

En Corée du sud, 90 jours de repos

En Corée du Sud, les femmes disposent d’un congé maternité de 90 jours maximum. Pendant ce temps, leur employeur doit leur verser un salaire pendant la moitié de ce laps de temps c’est-à-dire 45 jours.

16 semaines de congés en France

Quand elles deviennent mère, les Françaises ont droit à 16 semaines de congé maternité. La durée peut monter à 34 semaines pour des jumeaux et 46 semaines pour des triplés. La jeune maman peut être indemnisée jusqu’à 86 euros par jour la Sécurité sociale. Le gouvernement français songe toutefois à uniformiser le congé maternité et à le rendre unique quel que soit le statut de la mère.