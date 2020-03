VIDEO. Qui est Neil deGrasse Tyson, l\'un des plus célèbres astrophysiciens au monde ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Là où il a grandi, Neil deGrasse Tyson pouvait à peine apercevoir les étoiles, pourtant il est devenu l'astrophysicien le plus connu des États-Unis et a même réussi à rendre Pluton polémique.

Un dévouement précoce pour l'astrophysique

Il est né en 1958 dans une famille de classe moyenne à New York. À 9 ans, il va au planétarium pour la première fois. À 12 ans, des voisins suspicieux appellent la police quand il installe son premier télescope sur le toit de son immeuble. Il n'est pas premier de la classe mais son dévouement pour l'astrophysique lui vaut des voyages pour ses recherches, et une place à la prestigieuse Bronx High School of Science.

En tant qu'assistant de professeur à l'Université du Texas, il a conquis ses étudiants en faisant le moonwalk en cours et en écrivant une rubrique scientifique sous le pseudonyme Merlin. Mais il subit aussi des discriminations, affirmant avoir été arrêté 7 fois par la police du campus en se rendant au labo. À 36 ans, on lui propose de rejoindre le personnel du Hayden Planetarium, là où, enfant, il avait vu les constellations pour la première fois.

Une déclaration choc

En 2000, il déclare que Pluton n'est pas une planète, provoquant la colère de nombreux fans. À 43 ans, il est affecté à une commission présidentielle sur l'exploration spatiale par George W. Bush. Il devient une célébrité internationale en s'attaquant à de gros sujets et en combattant les théories du complot.

À 60 ans, il est accusé par plusieurs femmes de comportement sexuel inapproprié. Après une enquête, le Hayden Planetarium a décidé de ne pas donner suite. En 2020, il présente une nouvelle saison de Cosmos, une émission qui explore les mystères universels de l'espace et du temps.