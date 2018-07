VIDEO. Une explosion de lave blesse 23 touristes à Hawaï

La peur de leur vie. Vingt-trois passagers d'un bateau de croisière ont été blessés, lundi 16 juillet, par une projection de lave, au large d'Hawaï, où le volcan Kilauea est entré en éruption début mai. Selon les autorités, le bateau appartient à Lava Ocean Tours, l'une des trois compagnies qui proposent des excursions quotidiennes pour observer les coulées de lave en mer.

Une passagère a eu la jambe brisée

“On a vu des morceaux de lave sur le bateau lorsque l’on s’est arrêté. Il y en avait de gros qui étaient sur le toit et nous pouvions voir des morceaux sur les bords et sur le pont”, témoigne Ikaika Kaloma, un des passagers du bateau. Une "bombe de lave" a notamment traversé le toit du bateau, dont une occupante a eu une jambe brisée et se trouve dans un état grave, selon le chef des pompiers du comté d'Hawaï. Le bateau a pu regagner son port, à Hilo, moins d'une heure plus tard et treize blessés ont été conduits à l'hôpital, dont trois en ambulance. Dix autres ont été soignés sur place.