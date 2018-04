VIDEO - L’étonnant museau du condylure étoilé

On peut la retrouver au sud-est du Canada mais aussi au nord-est des Etats-Unis. Le condylure étoilé ou taupe à nez étoilé a plus d’un tour dans son sac. Elle possède notamment un museau bien étrange. Comme son nom l'indique, son organe olfactif est garni de douze petites tentacules qui forment comme une sorte d'étoile. Cet appendice est en réalité un outil bien pratique, taillé pour la vie souterraine. En effet, puisqu'elle est quasi-aveugle, cette taupe utilise ses tentacules pour se repérer dans son environnement ainsi que pour trouver de la nourriture.

Un outil hors du commun

Chaque tentacule possède près de 25 000 récepteurs nerveux, autrement dit cinq fois l'équivalent d'une main humaine. Ils bougent tellement rapidement qu'elle peut toucher douze objets à la seconde. Cet outil hors du commun l’assiste au quotidien et lui confère certaines particularités. C’est, par exemple, le mammifère qui mange le plus vite au monde : grâce à ses tentacules, il lui faut moins de huit millisecondes pour déterminer si une chose est comestible et pour l'avaler. Pourtant, quand elle mange et quand elle fouille, ces tentacules se referment afin de protéger son museau.