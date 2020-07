VIDEO. Les QAnon, un mouvement de plus en plus influent aux États-Unis

Née dans les sombres recoins d'Internet, la théorie du complot connue sous le nom de QAnon est en train de s'infiltrer dans la politique générale… Tout commence le 28 octobre 2017 lorsqu'un mystérieux personnage, utilisant le nom de code "Q", poste une série de messages cryptiques sur 4chan, un réseau d'échanges d'images sur internet. Q se présente comme un haut fonctionnaire du gouvernement habilité au secret défense, en mission pour informer le public du plan de Donald Trump pour arrêter un réseau criminel de personnes puissantes appelé "L'État profond".

Ces bouts ou "miettes" d'informations, ont continué à apparaître en ligne, bien qu'il ne soit pas certain qu'elles proviennent toutes de la même source. Les followers de QAnon commencent à chercher des indices dans les posts de Q et dans les tweets de Trump. Parmi leurs convictions, une théorie du complot liant les politiciens et les célébrités au trafic d'enfants. Cette théorie trouve son origine dans l'affaire du "PizzaGate" de 2016, où un groupe d'internautes a prétendu à tort que la campagne d'Hillary Clinton menait un réseau de trafic d'enfants dans le sous-sol d'une pizzeria de Washington D.C. Ils estiment également que l'État profond est responsable de l'assassinat de John F. Kennedy, du 11 septembre ou encore de la crise financière de 2008.