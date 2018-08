VIDEO. “I have a dream“ : il y a 55 ans, ce discours a marqué le monde

Une volonté d’égalité

Alors que le sud des États-Unis est toujours sous le régime de la Ségrégation et que les mouvement pour les droits civiques sont en plein essor, Martin Luther croit plus que tout en l’égalité pour tous les Américains, comme cela est inscrit dans la Constitution américaine. "Je fais un rêve, qu’un jour notre pays se lèvera et vivra pleinement la réalité de son credo : "Nous tenons ces vérités pour évidentes par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux."

Au-delà de cette égalité, le pasteur espère surtout que les blessures du passé esclavagiste du pays finiront par cicatriser. Ainsi, il aime penser à ce moment où les "fils d’anciens esclaves et ceux d’anciens propriétaires d’esclaves, pourront s’asseoir ensemble à la table de la fraternité". Pour lui, même des États comme le Mississippi, où règne alors une violence sans commune mesure contre les personnes de couleur, ont le potentiel pour devenir des "oasis de justice et de liberté".

Pendant ce discours, Martin Luther King jr. évoque également ses filles. Toutes les quatre représentent les enfants mais aussi les adultes de couleur qui, selon son désir, pourront "vivre dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère". Ce discours marquant a eu 55 ans le lundi 27 août.