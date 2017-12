VIDEO. Californie : un homme brave les flammes d'un incendie de forêt pour sauver un lapin

Il n'a écouté que son courage et son amour des animaux. Alors qu'un gigantesque incendie ravage les environs de Los Angeles (Californie), un homme a pris le temps de sauver un lapin des flammes. La vidéo de son geste, reprise notamment sur CNN (en anglais), a fait le tour des réseaux sociaux. "Cela va vous redonner foi en l'humanité", titre même la chaîne de télévision américaine.

Watch this man brave the California wildfires to save a rabbit from the flames https://t.co/EAwOiB7gCn pic.twitter.com/lsrZVaeL6j — CNN International (@cnni) 7 décembre 2017

La scène s'est déroulée au bord d'une autoroute dans le comté de Ventura. Un lapin traverse la route pour se précipiter dans les buissons enflammés. Un automobiliste s'arrête, s'approche du brasier et prend le lapin dans ses bras. Selon le photographe qui a filmé la scène, l'homme a décliné une interview, refusant d'expliquant son geste.

Il est très rapidement devenu une star des réseaux sociaux. "Si vous avez besoin de restaurer votre foi dans l'humanité, regardez cette vidéo", a commenté un producteur américain. "Il y a des héros parmi nous", s'est félicitée une autre utilisatrice de Twitter.