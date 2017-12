VIDEO. Etats-Unis : Los Angeles cernée par les incendies

Ils ont été baptisés "Thomas", "Creek", "Rye", "Skirball" et "Getty". Cinq incendies font rage autour de Los Angeles et la deuxième ville des Etats-Unis, avec ses quatre millions d'habitants, est cernée par les flammes, jeudi 7 décembre.

Plus de 200 000 habitants ont déjà dû évacuer leur maison. Dans le nord de la ville, 150 000 personnes ont été évacuées par précaution. Et au moins 50 000 autres ont été sommés de quitter leur domicile dans le comté de Ventura, plus au nord.

Les flammes menacent notamment le luxueux quartier de Bel-Air où des célébrités et des milliardaires, dont l'entrepreneur Elon Musk et la star de la pop Beyoncé, ont des demeures valant plusieurs millions de dollars.

Le brasier attisé par les vents

Plus de 32 000 hectares ont déjà été détruits par les flammes en moins de deux jours. Les feux se sont propagés de manière fulgurante, attisés par des vents pouvant atteindre près de 130 km/h dans les hauteurs, selon le Service national de météorologie.

Les pompiers font état de conditions extrêmes. Ils ont lancé une "alerte violette" pour la ville. Une première, selon eux. Un nuage de fumée noire se répand sur toute la ville californienne et une large colonne sombre s'élève dans les airs, visible à des dizaines de kilomètres à la ronde et par satellite.