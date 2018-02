VIDEO. Etats-Unis : des vagues luminescentes observées sur une plage

Un paysage féérique. Une prolifération de phytoplancton bioluminescent a éclairé la plage de Big Sur (Californie), lundi 6 février, rapporte CNN (en anglais). La scène a été filmée par le photographe amateur George Krieger durant la nuit. On y voit des vagues bleutées se jeter sur le sable, sous le ciel étoilé. "Une amas de phytoplancton a éclairé la nuit sous le pont de Bixby Creek. C'était un spectacle incroyable", a-t-il écrit sur son compte Facebook.

La bioluminescence est provoquée par de minuscules organismes unicellulaires qui se nourrissent de plancton et génèrent de la lumière afin d'attirer leurs proies. "Les espèces recensées dans la région de Santa Cruz sont celles qu'on trouve habituellement en plus ou moins grande quantité, Noctiluca, Lingulodinium et Protoperidinium", a expliqué Steve Haddock, spécialiste de la bioluminescence à l'institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay à KSBW (en anglais). Lorsque le vent cessera dans la région, le phytoplancton sera probablement dispersé par les vagues, précise CNN.