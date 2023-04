Le bilan est impressionnant. Quelque 18 000 vaches ont péri dans l'explosion d'une exploitation laitière au Texas, dans le sud des Etats-Unis, ont annoncé les autorités locales, jeudi 13 avril. "Il s'agit de l'incendie de ferme le plus meurtrier pour le bétail de l'histoire du Texas et l'enquête et le déblaiement risquent de prendre du temps", a déclaré le commissaire à l'Agriculture du Texas, Sid Miller, dans un communiqué (en anglais).

🚨 #UPDATE: Mass Casaulty Incident has declared after explosion at dairy farm in Dimmitt, Texas. So far one person is in critical condition at this time with information being very limited this was moments after the explosion that took place #SouthForkDairy #CastroCounty… pic.twitter.com/R5GjvUMHN5