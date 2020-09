VIDEO. Aux États-Unis, une alternative aux maisons de retraite pour les vétérans

Samuel Maneely, 98 ans et Jacob Tingle, 89 ans, deux anciens combattants vivent ensemble dans une maison de retraite pas tout à fait comme les autres. Sharon Smack-Dixon a ouvert sa maison aux anciens combattants qui ne peuvent plus vivre seuls. Elle fait partie du programme de maisons d'accueil médicalisées du département des Anciens combattants des États-Unis, une alternative aux maisons de retraite. "J'adore cette femme, elle est comme une sœur. Je suis très heureux ici. Je marche dans la rue. Je marche tout autour du bâtiment. Je fais du sport", raconte Jacob.

Une activité à plein temps

Sharon s'occupe des vétérans à plein temps. "Nous prenons des petits déjeuners. Si nous n'avons pas de rendez-vous médicaux, alors nous faisons du vélo. Des petites choses différentes, comme des activités artistiques et artisanales, on parle de politique et on regarde la télévision", détaille Sharon. Le personnel du département des Anciens combattants visite également les maisons d'accueil. Les anciens combattants paient eux-mêmes les assistants des maison d'accueil, environ 1500 à 3000 dollars par mois.

Le programme compte plus de 1000 anciens combattants et environ 700 assistants dans 42 États. Et pour la plupart des anciens combattants, ce dispositif s'applique pour le reste de leur vie. "Je regarde Sam et je me sens tellement bien parce qu'il a 98 ans et qu'il fait tellement de choses. Je pense qu'ils vivent pleinement leur vie dans une maison d'accueil, dans une famille qui les aime. Et je sais qu'ils nous aiment", conclut Sharon.