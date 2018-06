VIDEO. Aux États-Unis, les images impressionnantes d’une \"cascade de feu\"

Un phénomène qui se produit une fois par an

On l’appelle "la cascade de feu". Ce paysage incandescent se trouve dans le parc national de Yosemite aux États-Unis. La roche semble être fendue par de la lave en fusion et pourtant…ce n’est que de l’eau. Il s'agit juste d'un jeu de lumière spécifique à cette période de l'année qui donne l'impression que l'eau est devenue lave. Cette chute prend en effet cette couleur une fois par an, pendant les 15 derniers jours de février. Ce phénomène apparaît au coucher du soleil. Il dure entre une et quinze minutes, puis disparaît.

Cette manifestation est le résultat d’un alignement parfait du soleil. Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies : la cascade doit être suffisamment irriguée par la fonte des neiges et le ciel doit être dégagé à l’ouest afin que les nuages ne bloquent pas les rayons du soleil.

Chaque année des milliers de visiteurs viennent observer ce phénomène qui a fait la renommée de la Horsetail Fall, "la cascade queue de cheval".