"Vice" : l'histoire de Dick Cheney, l'homme derrière Bush

En 2002, Dick Cheney est au sommet de sa puissance. Un an plus tôt, le président des États-Unis George W. Bush lui confie une vice-présidence sur mesure. "Je peux gérer l'administration, les armées, l'énergie et la politique étrangère", se réjouit-il dans le film Vice, qui sort au cinéma mercredi 13 février. Dick Cheney devient alors l'un des hommes les plus puissants du monde. Pourtant, 40 ans plus tôt, ce n'était pas gagné.

C'est l'histoire d'une incroyable ascension, celle d'un homme assez falot, mais qui de rencontres en opportunités, poussé par une épouse ambitieuse, accède au cœur du pouvoir. Nixon, Ford, Bush père et fils, aux côtés de quatre présidents, Dick Cheney déclenchera deux guerres, en Afghanistan et en Irak. Et pour galvaniser les troupes, il n'hésitera pas à accuser le pouvoir irakien de détenir des armes chimiques. Un vrai mensonge d'État. Vice, c'est 50 ans d'histoire américaine et un humour au vitriol, sans oublier la performance d'acteur de Christian Bale.

