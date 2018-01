Etats-Unis : une mère appelle un bar gay pour avoir des conseils après le "coming out" de son fils

"Faites-lui savoir que vous l'aimez et que vous l'acceptez !" a répondu la serveuse de ce bar situé à Gulfport, dans l'Etat du Mississippi.

"Qu'est-ce que vous auriez voulu entendre de vos parents quand vous avez fait votre 'coming out' ?" Kara Coley, serveuse au Sipps, le bar gay de la ville de Gulfport (Mississippi, Etats-Unis), se rappellera longtemps de cet appel téléphonique. Jeudi 18 janvier, une mère l'a appelé pour une question un peu particulière. Son fils venait de lui révéler son homosexualité, et elle ne savait pas comment réagir. L'employée du bar a partagé leur conversation sur Facebook.

"Je ne veux rien dire qui pourrait lui faire du mal"

"Mon fils vient de faire son 'coming out' et je ne veux rien dire qui pourrait lui faire mal", a expliqué la mère au téléphone. "Je pense qu'il faut qu'il sache que vous l'aimez et que vous l'acceptez, a répondu l'employée du bar. Faites-lui savoir que vous l'aimez et que vous l'acceptez ! À partir de là, tout se passera bien !" "D'accord merci", a simplement conclu la mère.

La conversation est rapidement devenue virale, comme le relève Slate. Kara Coley a précisé qu'en dix-sept ans de travail dans les bars gays du sud du Mississippi, c'était la première fois qu'on lui avait demandé ce genre de conseil.